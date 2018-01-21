توقيف شخصين وحجز أكثر من 8 كلغ من المخدرات

تمكنت مصالح الامن الوطني ببشار من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المخدّرات قُدِّر وزنها الإجمالي بـ8 كلغ و650 غراما.

حيثيات القضية جاءت بناء على معلومات مؤكّدة تُفيد بحيازة أشخاص مجهولين لكمية من المخدّرات معدّة للبيع بمدينة بني ونيف، على الفور،

حيث تمّ إيقاف شخصين مشتبه في أمريهما بحوزتهما حقيبة ظهرية،

عثر بداخلها على كمية المخدّرات مشكّلة من 18 قالب والمقدّر وزنها الإجمالي بـ 8 كلغ و 650 غراما،

كما تمّ استرجاع مبلغ مالي12700 دج من أحد المشتبه فيهما.

التحريات مع المشتبه فيهما الموقوفين 22 سنة و 25 سنة، أثبتت أنهما كانا يريدان ترويج كمية المخدّرات.