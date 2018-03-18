توقيف شخصين وحجز ألف قرص مهلوس وسيارة مسروقة ببراقي

تمكن عناصر الشرطة القضائية لبراقي من توقيف شخص وحجز ألف قرص مهلوس واسترجاع شاحنة نصف مقطورة بالكاليتوس.

وحسب المعلومات المتحصا عليها فإن الشرطة القضائية لبراقي وإثر معلومات حول شخص يزور الشهادات الطبية لشراء الأقراص.

تم الترصد للمتهم عديد المرات وتمت الإطاحة بالجرم المشهود وسط المدينة، وبحوزته أكثر من ألف قرص مهلوس.

حيث كان يقوم بتزوير الشهادات الطبية لإقتناء الأقراص المهلوسة وإعادة بيعها بالإستعانة بأشخاص آخرين.

كما تم حجز مبالغ مالية بحوزته تعد من عائدات بيع الأقراص المهلوسة.

وفي عملية ثانية، أكدت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة القضائية ببراقي تمكنت من الإطاحة بسارق السيارات ببراقي .

بعد شكوى من الضحية مفادها تعرض شاحنتها المقطورة للسرقة ببلدية الكاليتوس.

وبعد إجراءات التحقيق والمتابعة تم العثور على الشاحنة ببلدية براقي أين تم إلقاء القبض عليه متلبسا بالجرم المشبوه.

رفقة إبن خالته الذي تبين فيما بعد أنه ليس على دراية بالأمر ليتم إطلاق سراحه من قبل وكيل الجمهورية.

من جهتها قامت ذات المصالح بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية.