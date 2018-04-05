توقيف شخصين وحجز أوراق نقدية مزورة في خنشلة

أوقفت مصالح الامن لخنشلة شخصين مع حجز أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية بلغت قيمتها 366 ألف دج.

وتعود وقائع القضية إلى قيام ذات المالح بالتحري حول قيام شخصين بترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية بوسط مدينة خنشلة.

حيث أسفرت التحريات عن توقيف توقيف أحد المشتبه فيهما و بحوزته مبلغ مالي من العملة النقدية المزورة.

يقدر المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزة المشتبه فيه بـ 366 ألف دج من فئة 2000 دج.

إضافة إلى ورقتين نقديتين من العملة الصعبة مزورتين من فئة 100 أورو و 50 أورو.

كما تم توقيف شريكه بالقرب من محله التجاري بمدينة خنشلة متلبسا بإخفاء العتاد المستعمل في التزويركان على متن سيارة

ويتمثل العتاد المستعمل في التزويرالذي تم حجزه في آلة لتقطيع الورق و5 أجهزة حاسوب و3 وحدات إعلام آلي.

وأيضا إلى هاتف نقال وطابعة ملونة حيث تم إيقاف المشتبه فيه وحجز السيارة.