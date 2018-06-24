توقيف شخصين وحجز ازيد من 1200 وحدة كحولية بالشلف

تمّكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من حجز أزيد من 1200 وحدة مشروبات كحولية أجنبية.

وحسب ما افاد به مصدر مطلع “للنهار”، فإن العملية تمت بعد استغلال دقيق لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة

تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة وترويج المشروبات الكحولية على مستوى حي بن سونة.

اوقد أسفرت العملية عن توقيف المشتبه بهما وحجز السيارة السياحية التي كانا يقومان بنقل المشروبات لغرض الترويج

وعلى إثر ذلك تم تكوين ملف الاجراءات الجزائية وإحالتهما على محكمة الشلف للفصل في القضية المكيّفة ضدهما بتهمة حيازة وترويج المشروبات الكحولية.