عاجل

توقيف شخصين وحجز ازيد من 1200 وحدة كحولية بالشلف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف شخصين وحجز ازيد من 1200 وحدة كحولية بالشلف
بقلم رشيد مشورب

تمّكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من حجز أزيد من 1200 وحدة مشروبات كحولية أجنبية.

وحسب ما افاد به مصدر مطلع “للنهار”، فإن العملية تمت بعد استغلال دقيق لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة
تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة وترويج المشروبات الكحولية على مستوى حي بن سونة.
اوقد أسفرت العملية عن توقيف المشتبه بهما وحجز السيارة السياحية التي كانا يقومان بنقل المشروبات لغرض الترويج
وعلى إثر ذلك تم تكوين ملف الاجراءات الجزائية وإحالتهما على محكمة الشلف للفصل في القضية المكيّفة ضدهما بتهمة حيازة وترويج المشروبات الكحولية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital