توقيف شخصين وحجز ثلاثة آلاف كبسولة من دواء بريغابالين بقسنطينة

نجحت، فرقة قمع الإجرام التابعة لشرطة قسنطينة، في توقيف شخصين لتورطهما في قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّه تم توقيف المشتبه بهما، البالغان من العمر 21 و23 سنة لتورطهما

في قضية ممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، عن طريق الحيازة بغرض البيع و التوزيع لأدوية صيدلانية موجة للإستهلاك البشري بدون رخصة .

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 نوفمبر 2019، حين تم توقبف المعنيين بحي شعاب الرصاص، من طرف الشرطة.

حيث لفت إنتباههم سيارة من نوع ” رونو لوقان ” كانا على متنها شخصين، أين قام سائقها برمي كيسين بلاستيكيين بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة.

ليتم فورا توقيف المركبة وإسترجاع الكيسين البلاستيكيين المرميين، حيث تبين أنهم يحتويان على ثلاث مئة مشط كل مشط به 10كبسولات.

أي بمجموج 3000 كبسولة من دواء بريغابالين، ليتم بعد ذلك تحويل الفاعلان إلى مقر أمن الولاية.

أين قامت فرقة مكافحة المخدرات بإستكمال إجراءات التحقيق، وتقديم المتورطان أمام النيابة المحلية.