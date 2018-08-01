توقيف شخصين وحجز خمسة آلاف  وحدة من الألعاب النارية  بسطيف

حجزت مصالح أمن دائرة العلمة بأمن ولاية سطيف أزيد من 5 آلاف وحدة من الألعاب النارية كانت معروضة خلسة بأحد نقاط البيع.

كما توقيف شخصين تورطا في نقل وعرض تلك المواد المحظورة للبيع.

تندرج العملية في إطار حملة تقوم بها ذات المصالح بهدف كبح مختلف اشكال البيع غير المرخص خاصة ما تعلق بالمواد الخطرة.

والتي أضحت تشكل خطرا على الأطفال إضافة لأنها تتسبب في خسائر مادية جسيمة.

تم إعداد ملف قضائي من طرف ذات المصالح في حق المشتبه فيهما وتقديمها الى العدالة كما تم تحويل الكمية المحجوزة الى المصالح المختصة.

ولحد الساعة تقوم مصالح الشرطة بمعية أفراد سلاح الدرك الوطني بعمليات مداهمة ومراقبة عبر قطاع الإختصاص، حماية لأمن المواطن والممتلكات.