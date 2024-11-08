توقيف شخصين وحجز رطل من الكوكايين في عنابة 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج وتهريب المخدرات الصلبة، مع حجز أزيد رطل من الكوكايين.

القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن معلومات مفادها وجود شيكة منظمة تقوم بترويج الكوكايين وسط العديد من أحياء عنابة.

وفور ذلك، تمت مباشرة التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة لفرقة التحريات،وأسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

ويتعلق الأمر بشخصين مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 32 و46 سنة.

كما تم ضبط 512 غراماً من الكوكايين وحجز دراجة نارية وميزان إلكتروني،

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج وسيارتين سياحيتين.

التحقيقات أسفرت عن أن أحد المشتبه فيهما محل نشرية بحث دولية صادرة عن مكتب الأنتريول.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وتخزين وبيع والحصول قصد البيع للمخدرات، في إطار جماعة إجرامية منظمة.