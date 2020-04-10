توقيف شخصين وحجز رطل من المخدرات موجهة للترويج أثناء الحجر الصحي ببومرداس

* إلقاء القبض على المشتبه بهما بعد ساعات الحجر الصحي *

* الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات تحجز أكثر من نصف كليوغرام

من المخدرات كانت موجهة للترويج في ظل انتشار وباء فيروس كورونا*

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لرأس جنات لأمن دائرة برج منايل بأمـن ولايـة بومرداس، من الإطاحة بجماعة إجرامية متكونة من شخصين.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن أفراد الجماعة تتراوح أعمارهما مابين 25 سنة و27 سنة ينحدرون من ذات البلدية.

وتم ضبطهم في حالة تلبس بحوزتهما أكثر من نصف كليوغرام من مادة القنب الهندي على مستوى المحجر برأس جنات وهذا بعد ساعات الحجر الصحي مستغلين الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.