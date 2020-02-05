توقيف شخصين وحجز طائرتين بدون طيار في بسكرة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للشرطة القضائية ببسكرة، من حجز طائرتين بدون طيار مزودة بكامرات عالية الدقة.

وتمت العمليتين بعد معالجة معلومات لدى المصلحة المعنية، ليتم مداهمة محل تجاري يختص في بيع التبغ، أين تم العثور على الطائرة الأولى.

والطائرة المحجوزة، مزودة بكاميرا، وحامل هاتف ذكي، وامكانية الاتصال عن طريق الويفي وتحمل نوع “Ghost Drone x4 “.

ليتم الوصول للطائرة الثانية، والتي عثر عليها بمحل لبيع الألعاب، وهي تتميز بخاصية البث المباشر، زيادة على أنها ذات تحكم عن بعد وبقوة دوران “360 د”، وتحمل علامة “Y-Serie Four Axise Aircraft B”.

هذا وقد تم توقيف الشخصين وإنجاز محاضر جزائية في حقهما، ويتم متابعة الاجراءات.