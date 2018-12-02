توقيف شخصين وحجز قرابة قنطار من الشمة بقالمة

تمكن عناصر الدرك من توقيف شخصين، وأسفرت العملية عن حجز 3000 كيس شمة مقلدة ببوكموزة في قالمة .

العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الدرك لفرقة بوكموزة، مفادها وجود شخصين بصدد ترويج كمية معتبرة من مادة السنة المقلدة على مستوى طريق عنابة سوق اهراس في نقطة بوكموزة.

اين تم رسم كمين محكم من خلال وضع سد ثابت و توقيف السيارة التي كان على متنها الشخصين و عرضها للتفتيش

وعلى إثر ذلك تم العثور على كمية 90 كلغ من مادة الشمة عبارة على 3000 كيس ليتم حجزها و تحويل المتورطان على مقر الدرك الوطني. هشام قاسمي

هدا و قد تم تحرير محضر سماع في حقهما لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهما و المتعلقة أساسا في حيازة مواد استهلاكية مقلدة. بطريقة غير شرعية .