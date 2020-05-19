توقيف شخصين وحجز قرابة 1 كلغ من الكيف المعالج و 456 قرص مهلوس في معسكر

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من توقيف مروجين يبلغان من العمر 29 و33 سنة وحجز قرابة 01 كلغ من الكيف المعالج و 456 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل.

أفاد بيان لذات المصالح، أنه وبعد استغلال معلومات حول نشاط أحد المشتبه فيهما في ترويج هذه السموم وعرضها للبيع ، تم تنفيذ عملية ترصد محكمة بالقرب من أحد الأماكن المشبوهة بحي المحطة بوسط المدينة.

واضاف البيان، أته تم مداهمته رفقة شريكه ، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ مالي ، فيما ضبط المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 33 سنة متلبسا بحيازة صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 195,7 غرام و مبلغ مالي.

من جهته تم تحويلهما إلى مقر الفرقة أين فتح تحقيق في القضية نفذ خلاله عناصر الفرقة عملية تفتيش للمسكن مكنت من حجز سبعة 07 صفائح أخرى من الكيف المعالج بوزن 699,5 غرام لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى 895 ,2 غرام من الكيف المعالج ، إضافة إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بــ 456 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل ، وكذا أسلحة بيضاء محظورة كانت تستعمل في عملية تقطيع و تهيئة المخدرات للترويج.

وقد أنجز ضدهما إجراء قضائي وقدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس المؤقت.