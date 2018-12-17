توقيف شخصين وحجز قرابة 2 كلغ من الكيف بعين مليلة في أم البواقي

أخبار الجزائر
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توقيف شخصين وحجز قرابة 2 كلغ من الكيف بعين مليلة في أم البواقي
بقلم م . فيصل

تمكنت مصالح الأمن بأم البواقي من حجز 1 كلغ و865 غراما من الكيف المعالج وتوقيف مروّجين إثنين.

وحسب ذات الهيئة فقد باشرت فرقة البحث و التدخل التحريات حول جماعة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات بمدينة عين مليلة

حيث اسفرت العملية من توقيف  شخصين في العقد الثالث من العمر مشتبه فيهما.

كما تم ضبط 1 كلغ و 865 غراما من الكيف المعالج كانت داخل كيس بلاستيكي ومقسمة إلى 20 صفيحة.

إضافة إلى حجز مركبة ودراجة  نارية و تحديد هوية شخص ثالث متورط في القضية في حالة فرار.

وقد تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.


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