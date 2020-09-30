توقيف شخصين وحجز قرابة 5600 وحدة من الألعاب النارية بمعسكر

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية معسكر، خلال عمليات شرطة واسعة ضد ظاهرة المتاجرة بالألعاب النارية من حجز كمية معتبرة من هذه المواد الممنوعة قانونا قاربت 5600 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

وحجزت مصالح الأمن كمية من هذه المواد مختلفة الأنواع قدرت بــ43 وحدة، حول إثرها صاحب المحل إلى مقر الأمن الحضري الثاني.

وفتحت الجهات المختصة، على إثرها تحقيق في القضية نفذ خلاله عناصر الشرطة عملية تفتيش لمسكنه أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام قدرت بــ5483 وحدة لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى 5526 وحدة.

كما تمكنت عناصر ذات المصلحة في عملية شرطة ثانية من توقيف شخص آخر تم رصده بصدد اقتناء كمية من المفرقعات من أحد المحلات التجارية، ليتم تتبع تحركاته وتوقيفه ، حيث ضبط بحوزته وحدتين من الألعاب النارية من الحجم الكبير ، حول إثرها إلى مقر الأمن الحضري الثاني.

وفتحت تحقيق في القضية تنقل خلاله عناصر الفرقة إلى المحل التجاري المشبوه أين تم ضبط كمية أخرى من الألعاب النارية من نفس النوع قدرت بــ70 وحدة، ليتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم ثم حولت إلى العدالة.