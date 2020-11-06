توقيف شخصين وحجز كميات من المخدرات والحبوب المهلوسة بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من المخدرات والمهلوسات.

وتم خلال توقيف الشخصين في عمليتين منفصلتين العثور على كمية معتبرة من المخدرات والترويج للحبوب المهلوسة.

وحسب ما علم من مصادر أمنية فإن عملية الإطاحة بالمروجين تمت إثر معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل، عن قيام شخص بحيازة كمية معتبرة من الكيف المعالج قادم من المدخل الجنوبي لمدينة تيارت وهو على متن دراجة نارية.

وتم بناء على المعلومات الترصد له وبعد توقيفه وتفتيشه عثر بحوزته على 1 كلغ و 718 غرام من المخدرات عبارة عن صفائح مهيأة للترويج.

العملية تزامنت مع توقيف شخص آخر وسط مدينة تيارت عثر بحوزته على 315 وحدة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين، كان بصدد ترويجها.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهما .