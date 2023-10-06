توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المهلوسات بتلمسان

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بالتنسيق مع فصيلة التدخل السريع بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المؤثرات العقلية.

العملية تمت على إثر حاجز مراقبة لعناصر الشرطة على مستوى مدينة تلمسان. ليتم توقيف مركبة كان على متنها شخصين أحدهما مسبوق قضائيا. وحجز بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1240 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 9000 دج.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.