توقيف شخصين وحجز كمية من الحبوب المهلوسة في سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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توقيف شخصين وحجز كمية من الحبوب المهلوسة في سيدي بلعباس
بقلم م . فيصل

أوقف أمن سيدي بلعباس، شخصين في  قضية تتعلق بالحيازة على المؤثرات العقلية، لغرض المتاجرة فيها مع حجز 91 قرص مهلوس.

وأوضح ذات المصدر، أن شخص يستغل محله التجاري المختص  في بيع العطور في ترويج الحبوب المهلوسة .

وأسفر تفتيش المحل، عن ضبظ عدد من الأقراص المهلوسة، ومبلغ مالي كان مخبأ بإحكام.

كما سمح تفتيش منزل المشتبه فيه، من العثور على عدد أخر من الحبوب المهلوسة .

إضافة إلى توقيف شريكه، وبحوزته عدد من الأقراص المهلوسة، ليبلغ العدد 91 قرصا، ومبلغ مالي قدره12 ألف دج من عائدات ترويج.

وتم تقديم الموقوفين، أمام النيابة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.

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