توقيف شخصين وحجز كمية من “الكوكايين” بالعاصمة

تمكنت مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بالمعالمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تـحترف ترويج الـمخدرات الصلبة كوكايين بولاية الـجزائر.

وأوضج بيان لمصالح الدرك الوطني، أن القضية جاءت بعد معلومات واردة مفادها ترويج كمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين ) بوسط مدينة خرايسية من طرف شخصين، أين تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهما حيث كانا على متن المركبة المحجوزة عنصري الشبكة كانا بصدد بيع كمية من المخدرات الصلبة لأحد الأشخاص، في هاته الأثناء تم مداهمة المركبة وتوقيفهما.

وأشار البيان، أنه بعد تفتيش المركبة ضبط بحوزتهما 255 غ من مادة الكوكايين إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 783 مليون سنتيم و خمسة (05) هواتف نقالة.