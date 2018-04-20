توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات بالجلفة

تمكنت الشرطة القضائية بالجلفة من حجز كمية من المخدرات مع توقيف شخصين في العقد الرابع والخامس من عمرهما.

وأوضح ذات المصدر أنه تم القبض على المشتبه فيه في حالة تلبسبترويج الكيف المعالج وسط أحد أحياء مدينة الجلفة.

كما تم العثور بحوزته 57.70 غرام من المخدرات بالإضافة إلى خنجر كان يستخدمه الموقوف في تقطيع المخدرات وتهيئتها قصد ترويجها.

وعقب التحقيق في القضية تم تحديد هوية ومكان تواجد شريكه بتوقيفه وتفتيش مسكنه

حيث تم إكتشاف داخل منزله على بـ 417.07 غرام من المكيف وسيفين من الحجم الكبيري بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره12000 دج

وتم تقديم قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.