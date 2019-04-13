توقيف شخصين وحجز مسدس نصف آلي و21 طلقة نارية بقالمة

تمكنت، صبيحة اليوم السبت، عناصر الدرك الوطني للفرقة الاقليمية ببوكموزة بقالمة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر بين 43 و70 سنة ، بحوزتهما مسدس نصف الى من الصنف الرابع و21 طلقة نارية من الدخيرة الحية من عيار 9 ملم ، وخزان فارغ.

وحسب المعلومات المتوفرة لتلفزيون النهار ، فإنّ عملية توقيف الشخصين وحجز سلاح ناري ، جاءت اثر عملية تفتيش وفحص شخصين كانا على متن سيارة نفعية خاصة، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين قالمة وسوق اهراس في شقه الاخير بين بلديتي بوكموزة و عين بن بيضاء .

وأفضت العملية الى اكتشاف كيس بلاستيكي فيه مسدس وذخيرة حية بدون سند قانوني.

وقد تّم تحويل الموقوفان على التحقيق، كما تّم تحرير محضر سماع في حقهما، لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليما، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة اليهما والمتعلقة بحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة قانونية ودخيرة حية .