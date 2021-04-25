توقيف شخصين وحجز مهلوسات و16 سلاح أبيض بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومواد صيدلانية.

بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه القضية، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن.

أين تم حجز 77 قرص من المؤثرات العقلية، وقنينة دواء مخدر، و أداتي قطع كيتور، و16 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام، مع توقيف المشتبه فيهما.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.