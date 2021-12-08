الشلف: توقيف شخصين وحجز هواتف أجنبية ممنوعة

تمكنت عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من توقيف شخصين لقيامها بترويج هواتف أجنبية ممنوعة لغرض بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”فايسبوك”.

وفي بيان لذات المصالح، جاءت عملية التوقيف بعد رصد المنشور الخاص بعرض هذه الأجهزة المحظورة، حيث تم تسطير خطة محكمة من طرف عناصر فصيلة الابحاث للاطاحة بعناصر هذه الشبكة.

وفي هذا السياق تم استدراجهم الى وسط مدينة الشلف وضبط بحوزتهم 35 هاتف نقال محظور ذات صنع أجنبي.

كما تم توقيف المشتبه فيهما من اجل مواصلة التحقيق في القضية قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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