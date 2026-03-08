توقيف شخصين وحجز 1.3 كلغ من الكيف المعالج بالجزائر وسط

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط، خلال الأسبوع المنصرم.من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية ترويج المخدرات، مع حجز كمية معتبرة. من الكيف المعالج قدرت بـ1.3 كلغ.

وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية مكثفة باشرها عناصر الشرطة. مكنت من كشف نشاط المشتبه فيهما اللذين كانا ينشطان في ترويج المخدرات. حيث تم تحديد هويتهما وتوقيفهما، مع ضبط الكمية المذكورة من المخدرات.

وأسفرت العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، عن حجز كمية من الكيف المعالج بلغ وزنها 1 كلغ و300 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ1 مليون و800 ألف سنتيم، يُشتبه في كونه من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليمياً، للنظر في ملف القضية وفق إجراءات جزائية.