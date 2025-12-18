توقيف شخصين وحجز 1.5 كلغ مخدرات بدرارية

تمكنت مصالح الشرطة بدرارية في إطار مكافحة المخدرات بكل انواعها.من وضع حد لعصابة تتكون من 3 أشخاص تم توقيف اثنان من عناصرها. عقب حجز 1.5 كلغ من الكيف المعالج.

وجاء توقيف المشتبه فيهم عقب معلومات معلومات بلغت مصالحهم تفيد وجود أشخاص يقومون ببيع المخدرات. واسفر التحقيق عن حجز 1.5 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف شخصين فيما لا يزال متهم ثالث في حالة فرار.

المتهمان تم تقديمهما اليوم الخميس أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة. ليتم تحويلهم على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمواصلة التحقيق معهم، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات من مستجدات.