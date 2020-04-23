توقيف شخصين وحجز 13 قنطار شمة ببودواو في بومرداس

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توقيف شخصين وحجز 13 قنطار شمة ببودواو في بومرداس صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو، من وضع حد لنشاط ورشة سرية لتقليد وصناعة مادة الشمة.

وحسب بيان لذات الخلية الأمنية، تم توقيف شخصين وحجز أكثر من 13 قنطار من مادة الشمة تقليدية الصنع مختلفة الأنواع، التي قدرت قيمتها المالية حوالي مليار ونصف سنتيم.

كما تم حجز ثلاث ماكينات كهربائية لتغليف وتوضيب مادة الشمة، وكمية معتبرة من لفائف خاصة بتغليف أكياس الشمة، ومجموعة من الأدوات المختلفة لتحضير مادة الشمة.

وتم اقتياد الموقوفين، إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة التحقيق، في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.


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