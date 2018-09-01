توقيف شخصين وحجز 135 قرص مهلوس بتيزي وزو

ألقت الفرقة المختصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيزي وزو القبض علي شخصين علي متن مركبة بجسر بوخالفة.

و حسب مصادر النهار، فإنّ الشخصين كان بحوزتهما 135 قرص مهلوس و كمية من المخدرات.

بالإضافة إلى خمسة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و مبلغ مالي.

ليصدر وكيل الجمهوريّة لدى محكمة تيزي وزو أمرا بإيداع أحدهما رهن الحبس المؤقت.

في حين استفاد الاخر من الاستدعاء المباشر.

وفي نفس السياق، ضبطت مصالح أمن دائرة الأربعاء إناث إيراثن شخصين و بحوزتهما 48 قرص مهلوس.

و كذا سلاح أبيض مع مبلغ مالي و هذا بعد ان تلقت مصالح الامن معلومات بوجود شجار علي مستوى مفترق الطرق.

و عالجت مصالح أمن دائرة واقنون قضية سرقة محلين لبيع المشروبات الكحولية، بتيغونام بقرية بودشيشة بلدية واقنون.

أين تمّ الإستلاء علي خزانتين فولاذيتين و بداخلهما مبلغ مالي.

و تمكّنت ذات المصالح من تحديد هويّة المتورّطين ليتم إلقاء القبض على أحدهم و استرجاع المركبة التي استخدموها للسرقة.

وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية بتيغزيرت صدر في حقّه أمر بإيداع رهن الحبس المؤقّت، وذلك بتهمة تكوين جماعة أشرار.