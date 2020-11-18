توقيف شخصين وحجز 1400 وحدة من الخمور مموهة بصناديق الخضر في تيارت

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن تيارت، من توقيف شخصين لتورطهما في قضية حيازة ونقل المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون رخصة.

وتمت عملية توقيف المتهمين “34 و 30 سنة”، إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح عن محاولة شخصين بنقل كمية من المشروبات الكحولية من بلدية السوقر إلى مدينة تيارت قصد إعادة بيعها.

ليتم مباشرة عملية البحث والتحري، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما الذان تم توقيفها بمدينة تيارت على متن مركبة.

وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش، تبين أنها محملة بكمية من المشروبات الكحولية مموهة بصناديق الخضروات التي قدر عددها بـ 1440 وحدة من نوع بوفور.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة لمواصلة التحقيق، بعد إتمام الإجراءات قدم المتهمان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت حيث صدر في حقهما أمر إيداع.