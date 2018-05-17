توقيف شخصين وحجز 15 كلغ من الكيف المعالج بغليزان

تمكن عناصر الدرك الوطني بغليزان من توقيف شخصين و حجز 15 كيلوغرام من الكيف المعالج بعد نصب حاجز أمني.

فبعد ورود معلومات لذات المصالح مفادها نقل كمية من المخدرات على متن سيارة قادمة من إحدى الولايات الغربية.

عبر الطريق السيار “شرق _غرب” تم تفتيش السيارة من طرف عناصر الدرك الوطني ومنه العثور على كمية الكيف المحجوزة.

وأسفرت التحريات والتحقيقات، أن الكمية كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب السيارة الأربعة بعد عملية تفتيش دقيقة.

تمت عملية التوقيف والحجز، من طرف عناصر فرقة الأبحاث والتحري بالتنسيق مع عناصر الفرقة السرية اللإقليمية.