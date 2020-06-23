توقيف شخصين وحجز 1620 قرص مهلوس بأم البواقي

تمكن رجال الشرطة بأمن دائرة عين فكرون بأم البواقي، في عملية أمنية نوعية، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وجاءت هذه العملية، على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أشخاص بجلب كمية من المؤثرات العقلية بإستعمال مركبة.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة التنسيق، تم على إثرها تحديد نوع المركبة وتوقيفها بأحد مداخل مدينة عين فكرون.

أين كان على متن المركبة، شخصان يبلغان من العمر 26 و30 سنة.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، عثر على 1620 كبسولة بريغابلين و300 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخلها.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، قدره 20000 دج.

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون عن قضية حيازة ونقل بإستعمال مركبة وبيع لمواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وممارسة نشاط الصيدلة دون رخصة.