توقيف شخصين وحجز 2 كلغ زطلة في سوق أهراس 

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية، للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، مساء أمس الأربعاء، من حجز 2,205 كلغ من القنب الهندي.

وحسبما علم، اليوم الخميس، من خلية الإتصال لذات المصلحة، فإنه تمت الإطاحة بشخصين، كانا يقومان بترويج المخدرات في أوساط الشباب.

وتعود حيثيات القضية، إلى ورود معلومات مؤكدة لعناصر الشرطة، مفادها قيام شخص بنقل المخدرات من دائرة سدراتة، وترويجها وسط مدينة سو ق أهراس باستعمال مركبته الخاصة.

وبالإستغلال الجيد للمعلومة، تم مداهمة المكان الذي يقوم فيه هذا الشخص بعملية الترويج.

وبعد توقيف المركبة، عثر بداخلها على شخصين يبلغان من العمر 29 سنة و52 سنة، كانا يقومان بعملية الفرز وتقسيم المهام قصد عملية التوزيع.

كما تم حجز كمية من المخدرات من مادة القنب الهندي، قدرت بـ 22 صفيحة بوزن إجمالي قدره 2,205 كلغ.

ليتم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للموقوفين عن جرم تكوين جماعة إجرامية منظمة.

وذلك لنقل وتخزين وتوزيع وعرض والإتجار بالمخدرات، وكذا تهريب مواد مضرة بالصحة العمومية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة، والذي أحالهملقاضي التحقيق حيث أصدر في حقهما أمر إيداع بالحبس.