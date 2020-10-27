توقيف شخصين وحجز 2.4 غ كوكايين في أم البواقي

تمكنت عناصر أمن دائرة عين مليلة بأم البواقي، من توقيف شخصين، وحجز كمية من الكوكايين والمخدرات.

وجاءت هذه العملية، بعد تحريات معمقة قامت بها عناصر الشرطة القضائية، أين تم التوصل الى قيام شخصين بتخزين المخدرات داخل مسكنيهما بمدينة عين مليلة.

ليتم تفتيش مسكن المشتبه فيه الأول، حيث عثر بداخله على صفيحة من القنب الهندي وزنها أزيد من 86 غرام، مع كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدرها 2.4 غرام.

جدير بالذكر أن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 20 و28 سنة.

وأنجز ضد المعنيين، ملفا جزائيا عن قضية الحيازة والتخزين والبيع للمخدرات والأدوية المهلوسة، وكذا حيازة أسلحة بيضاء، ليتم تقديمهما أمام الجهات القضائية.