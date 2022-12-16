قناة النهار توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2022 - 15:41 أمن شارك غرِّد أرسل 39 0 توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Yzna8 اقرأ أيضا الشيخ النوي: أمن بوسعادة يحبط محاولة تهريب المهلوسات داخل المطارح.. "لازملهم المؤبد" قناة النهار 29 نوفمبر شبكات تستغل الاطـ.ـفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. أي عقوبات قانونية؟ قناة النهار 07 ديسمبر مومن أيت قاسي: خليلوزيتش له الفضل في إنشاء النواة الصلبة للمنتخب المغربي والياباني أيضا قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي لم يلعب بتشكيلته الكاملة والمنتخب المغربي قدم كل شيء قناة النهار 14 ديسمبر زرواطي : قرباج ماكانش يمشي بالتيلفون كيما وحدوخرين قناة النهار 06 ديسمبر مشاهد مهيبة وحضور غفير لتشييع جثـ.ـامين الضـ.ـحايا التسعة في حـ.ـادث مرور المسيلة قناة النهار 15 ديسمبر رئيس الجمهورية يقلد ملك الأردن وسام أثير من مصف الإستحقاق للجمهورية الجزائرية قناة النهار 04 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر مجمع "إيريس" يطلق تكنولوجية "غوغل تيفي" لأول مرة في الجزائر قناة النهار 29 نوفمبر الوزير الأول: لعدد من أعضاءالجالية المقيمة بالولايات المتحدة..نتمنى أن نراكم في بلدكم اليوم قبل الغد قناة النهار 14 ديسمبر