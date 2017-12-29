توقيف شخصين وحجز 2700 قارورة كحول بمستغانم 

تمّكن الأمن الحضري الخارجي لبلدية الصور في ولاية مستغانم هذا الأسبوع،

من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالمشروبات الكحولية.

و يضيف بشير بلقاسم المكلّف بالإعلام، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم توقيف شخصين وحجز كيلوغرامين من الكيف المعالج كانت معدة للترويج.

كما سمحت التحقيقات بعد تفتيش مساكن أفراد الشبكة، من ضبط أزيد من 2700 قارورة المشروبات الكحولية كانت معدة للبيع.

و هذا تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وقد تم أمس الخميس تقديم الموقوفين، الذين ينحدران من بلدية ماسرة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس.