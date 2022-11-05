توقيف شخصين وحجز 66 كلغ كيف في تلمسان

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمغنية في تلمسان، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 66 كغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط هذه الكمية على إثر عملية تفتيش دقيق لمركبتين. حيث أن إحدى هذه المركبات، مزودة بمخبأ مهيأ خصيصا للتهريب. كما تم خلال هذه العملية توقيف شخصين.

وتندرج العملية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وكل ما من شأنه المساس بصحة المواطن وسلامته.