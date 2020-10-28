توقيف شخصين وحجز 742 قرص مهلوس و30 غ زطلة بتيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر في تيارت، من توقيف شخصين لتورطهما في قضية المتاجرة بالاقراص المهلوسة والمخدرات.

وتمت عملية توقيف المتهمين “42 و 25 سنة “، إثر معلومات وردت لذات المصالح حول قيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة بمدينة السوقر.

أين تم الترصد للمعني، وتم استصدار إذن بالتفتيش لمسكنه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

وأسفرت العملية على توقيف المتهم رفقة شريك له داخل المسكن، مع ضبط وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ742 قرص من نوع بريقابالين.

بالإضافة إلى حجز 30 غرام من المخدرات، ومبلغ مالي قدره 65000 دج من عائدات المتاجرة بالممنوعات.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية، تم ايداعهما الحبس بتهمة المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمخدرات.