توقيف شخصين وحجز 750 وحدة خمر بأم البواقي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين كرشة في أم البواقي، من توقيف شخصين، وحجز 750 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمت هذه العملية بعد توقيف مركبة على مستوى نقطة مراقبة أمنية.

وعثر بداخل المركبة، على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ756 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا على متن المركبة.

هذا وأنجز ضد المشتبه فيهما، ملفا جزائيا عن قضية حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة.

وتم تقديم المعنيين، أمام الجهات القضائية بتاريخ 2021.01.14، حسب ذات البيان.