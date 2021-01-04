توقيف شخصين وحجز 812 وحدة خمر في بومرداس

قامت وحدات الدرك الوطني ببومرداس، بتوقيف شخصين وحجز 812 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و18 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الإثنين، فقد جاء ذلك، من خلال عمليات المداهمات التي تم تنفيذها عبر كامل إقليم الاختصاص، قصد القضاء على أوكار الجريمة.

كما تم خلال نفس العمليات، رفع أكثر من 100 جنحة ومخالفة متمثلة في السكر العلني، ومخالفة الحجر الصحي.

بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر، وعدم احترام قانون المرور.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرق الإقليمية المختصة من أجل استكمال التحقيق وتقديمهم أمام العدالة.