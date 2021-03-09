توقيف شخصين وضبط أسلحة نارية من الصنف الخامس في الشلف

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن الشلف، من توقيف شخصين أعمارهما 40 و43 سنة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم العثور بحوزة الموقوفين، على أسلحة نارية من الصنف الخامس بدون ترخيص.

وجاءت العملية بعد إستغلال معلومات مفادها حيازة شخصين لأسلحة نارية بدون ترخيص، وكذا جهاز لكشف المعادن.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف التحريات، أفضت نتائج العملية إلى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية.

وضبط بحوزة المعنيين، 3 بنادق صيد “صنع روسي وإيطالي” عيار 16 بدون ترخيص، إحداها مزودة بمنظار وجهاز الكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى 112 خرطوشة من العيارين 12 و16.

بالإضافة إلى حمل المشتبه فيهما، لأسلحة بيضاء دون مبرر شرعي “ساطور وخنجر”.

ليتم حجز السيارة وإنجاز ملف جزائي في حق المعنيين، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.