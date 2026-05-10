توقيف شخصين وضبط 685 قرص مهلوس بوهران

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري 21 بوهران، بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بمروجي للمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص ينشطان ضمن شبكة إجرامية لترويج السموم وسط فئة الشباب.

وحسب بيان لمصالح الأمن العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام المشتبه فيهما. بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذين من مسكنيهما وكرا لتخزينها وترويجها بقطاع الاختصاص.

التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا مكّنت من تحديد هويته ومكان تواجدهما ليتم توقيف شخصين (02)، ضبط كمية من السموم قدر عددها بـ 685 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ. 06 قارورات ذات مؤثر عقلي وأسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تم تحرير إجراء قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقه أمر إيداع.

