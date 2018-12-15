توقيف شخصين و إسترجاع سيارة مسروقة  في معسكر

تمكن أمن ولاية معسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة المركبات، وتوقيف شخصين، حسبما أفاده بيان اليوم السبت.

وتمت العملية، بعد تحريات حول تعرض شخص لسرقة مركبته من أمام مقر سكنه، بمدينة معسكر، حيث تلقوا معلومات حول تواجد المركبة المسروقة ببلدية “تيغنيف”.

حيث تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وإسترجاع المركبة محل السرقة، كما مكن تفتيش مسكنيهما من إسترجاع مجموعة من قطع غيار المركبات.

والتي تبين، فيما بعد أن بعضها خاص بمركبة أخرى، سرقت في ماي الماضي. وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام محكمة معسكر، حيث صدر أمر بوضعهما رهن الحبس.