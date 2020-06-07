توقيف شخصين و بحوزتهما 1590 قرص مهلوس بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة، بصفة غير شرعية لغرض البيع.

عملية توقبف المتهمين تمت اثر معلومات وردت لذات المصالح، مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 36 سنة بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى مدينة تيارت.

و إستغلالا لذلك، تم الترصد للمشتبه فيه وتوقيفه متلبسا وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 390 قرصا من نوع بريغابالين.

واسفرت التحقيقات عن تحديد المروج الرئيسي البالغ من العمر 24 سنة، و بعد تفتيش مسكنه عثر بداخله على 1200 قرصا من نفس النوع لتصل الكمية المحجوزة الى 1590 وحدة.

وبعد تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، اودعا الحبس بتهمة حبازة المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية لغرض البيع.