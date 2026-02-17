توقيف شخصين يتاجران بالمخدرات بأحياء العاصمة وحجز 3720 قرص مؤثر عقلي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الأسبوع المنصرم ، من توقيف شخصين، لضلوعهما في جريمة الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية .

ومكنت العملية هذه من حجز 3720 قرص من المؤثرات العقليةو مبلغ مالي بالعملة الوطنية. يقدر بـ39 مليون سنتيم من عائدات الترويج و سيارتين سياحيتين إستعملت في نقل السموم.

وحسب بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الثلاثاء، وقائع القضية انطلقت على إثر إستغلال معلومة مؤكد. مفادها وجود مشتبه فيهما يروجون المؤثرات العقلية على مستوى عدة أحياء بالعاصمة .

و عليه تم التحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيهما بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

وفي اطار التحقيق تم توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا ومتابعتهما جزائيا بجناية الإتجار غير المشروع للمؤثرات العقلية .

