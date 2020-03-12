توقيف شخصين يجمعان التبرعات وينتحلان صفة جمعية خيرية بالمسيلة

تمكنت مصالح أمن دائرة جبل امساعد جنوب ولاية المسيلة، من توقيف شخصين يقومان بجمع الأموال والتبرعات بصفة غير قانونية.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بجمع التبرعات، على مستوى شوارع وأحياء المدينة.

وعلى إثر هذه المعلومات، تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان، حيث تم توقيف المشتبه فيهما البالغان من العمر 47 و56 سنة.

ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة، أين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدر بـ1970 دج، وختم مقلد بإسم إحدى الجمعيات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما، أمام النيابة، بتهمة النصب والاحتيال وتقليد الأختام، وانتحال صفة الغير وجمع الأموال دون رخصة.