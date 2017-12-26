توقيف شخصين يروجان الأقراص المهلوسة بعين تيموشنت

تمكن عناصر أمن ولاية عين تيموشنت، من توقيف شخصين يروجان الأقراص المهلوسة، كما تم حجز كمية منها بمدينة حمام بوحجز.

وحسب ما أفاد به بيان للشرطة الثلاثاء، فإن العملية جاءت بناءً على استغلال معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج الأقراص المهلوسة.

وبعد عملية الترصد تم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بهما، حيث تم توقيف أحدهما في حالة تلبس

يبلغ من العمر 32 سنة، على متن مركبة من نوع رونو ميقان.

وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 620 قرص مهلوس، بالإضافة إلى قارورة غاز مسيلة للدموع وعند تفتيش مسكنه تم حجز 400 قرص مهلوس أخرى

وأسفر التحقيق مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شريكه البالغ من 27 سنة

الذي تم إيقافه و ظبط بحوزته 23 قرص مهلوس

وعند تفتيش منزله تم حجز 18 قطعة صغيرة من المخدرات و مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم تعتبر من عائدات بيع هذه السموم.

وبناءً على ذلك تم تقديم الشخصين أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.