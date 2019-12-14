توقيف شخصين يروجان المؤثرات العقلية والمخدرات بالقالة

تمكن أمن دائرة القالة من الإطاحة بمجرمين خطيرين، يروجان المؤثرات العقلية والمخدرات بالطارف.

وحسب ذات الجهة الأمنية، فإن أحد هاذين المجرمين، مسبوق قضائيا ومحل بحث، لتورطه في حيازة بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

المعنيان في العقد الثاني من العمر، احدهما ينحدر من مدينة القالةن والثاني من ولاية قسنطينة.

وضبط بحوزتهما مجموعة اقراص من المهلوسات، بالإضافة الى قطعة من الكيف المعالج .

تعود وقائع القضية الى معلومات مؤكدة قامت باستغلالها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة، والتي تفيد بقيام شخصين ببيع وترويج المواد المخدرة في اوساط مختلف احياء مدينة القالة.

وعلى اثر عملية ترصد وتتبع متواصلة من طرف ذات المصلحة، تم توقيف المعنيين على متن مركبة من خلال نقطة مراقبة فجائية لعناصر الشرطة، بمدخل مدينة القالة.

وبعد تفتيشهما، وكذا السيارة حجزت عناصر الشرطة كمية من المؤثرات العقلية، تمثلت في صفيحة من الحبوب المهلوسةن بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج المعدة للمتاجرة.

وحول على اثرها المعنيان الى مقر امن الدائرة، وبعد التحقيق معها تبين أن احدهما مجرم خطير مبحوث عنه، وهو محل 3 احكام قضائية، منها جنح حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض الاستهلاك الشخصي.

وقد أنجز في حقهما ملفات قضائية عن حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة، لغرض المتاجرة، قدما بموجبها امام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القالة، اين صدر ضدهما أمر ايداع.