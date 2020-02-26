توقيف شخصين يروجان للمخدرات بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين تورطا عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع.

وتمت عملية توقيف المتهمين إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها، قيام شخصين بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة السوقر.

أين تم ضبط خطة محكمة والترصد لهما و أسفرت العملية عن توقيفهما واستمرارا للتحقيق تم إستصدار إذنين بالتفتيش لمسكنيهما.

وتم العثور على كمية من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ 168,3 غرام، بالإضافة إلى 7 أسطوانات بلاستيكية تستعمل في تغليف المخدرات.

ومبلغ مالي قدره 37000,00 دج بعد إتمام الإجراءات القانونية قدما المتهمان امام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر الذي اودعهما الحبس الاحتياطي .