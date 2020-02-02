توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية في تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين في العشرينيات من العمر، لتورطهما في قضية سرقة الكوابل الهاتفية.

وعلم من ذات المصادر ان عملية توقيف المتهمين، تمت اثر دورية لعناصر الشرطة الأمن الحضري الخامس في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا.

حيث لفت انتباههم شخصان يقومان بمحاولة سرقة الكوابل النحاسية من الغرفة الهاتفية بأحد أحياء مدينة تيارت.

ليتم توقيفهما متلبسين واقتيادهما إلى المصلحة للتحقيق معهما، وتبين تورطهما في قضايا سابقة مماثلة متعلقة بسرقة كوابل هاتفية.

بعد إتمام الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحال إجراءات القضية على المثول الفوري.

وصدر في حقهما أمر إيداع ،عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جريمة السرقة، حيث تم إدانتهما بعام حبسا نافذة.