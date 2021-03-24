توقيف شخصين يمتهنان التسول باستعمال صورة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

ألقت مصالح الأمن بالضاحية الشرقية بالعاصمة، القبض على شخصين اثنين كانا يمتهنان النصب على المواطنين، من خلال التسول على عربة ترامواي العاصمة.

بحيث كان المتهمان الملتحيان وهما ربا عائلة يعيلان أطفال، يستعملان صورة طفل معاق، لاستعطاف قلوب الجمهور للتصدق عليهما.

وكشفت التحريات بعد استنطاق المتهمين في محاضر رسمية ويتعلق الأمر ،كل من “ب. رابح” و”ح. عبد الرحمان”، أن المتهم الأول “رابح” يتوجه إلى الجمهور للنصب عليهم.

المتهم وخلال ” امتطائه عربة “ترامواي” وهو يحمل صورة طفل قاصر “معاق”، يقوم باستعطاف الركاب بالتودد إليهم أن يصدقوا عليه بضعة دنانير،

وكان يقول أن الطفل بحاجة إلى إعانة مالية بسبب اعاقته الجسدية والذهنية، وعجزه على العلاج.

غير أن الحقائق اثبت العكس بحيث كان يستولي على الأموال التي يجمعها.

أما المتهم الثاني” ح. عبد الرحمن ” فقد انتهج نفس الطريقة التدليسية، من خلال عرض نفس الصورة للشخص المعوق، على الركاب

المتهم “رابح” وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، في جلسة علنية ناقشته محكمة الجنح بالدار البيضاء، لم يجد ما يدافع به على نفسه أمام القاضي.

وأدعى بأنه رب أسرة ومدخوله الشهري ضعيف، متحججا بأنه اقترف الفعل كونه كان في حاجة إلى مبلغ مالي يقدر ب100 مليون سنتيم.

وقال أنه كان يقوم بذلك لأجل إتمام علاج ابنه الذي خضع لعملية جراحية على مستوى القلب عام 2018.

أما شريكه فقد تحجج بظروفه المعيشة المزرية، وعدم توفر مناصب الشغل خاصة في ظل الجائحة.

ليرد عليهما القاضي بأن النصب على الغير بهذه الطريقة الاحتيالية، لا يتقبلها العقل ولا الرب.

وقال أنه توجد طرق شرعية لاعالة نفسيهما، من خلال التوجه إلى الحياة العملية.

وأمام ماورد من معطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة نافذة في حق كل متهم.