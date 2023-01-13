توقيف شخصين ينشران حالات مرضية وهمية لجمع مواد صيدلانية وبيعها

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الشلف شخصين عن قضية حيازة مواد صيدلانية لغرض البيع دون رخصة.

وحسب بيان لأمن الولاية، تعود وقائع القضية لاستغلال معلومات تحصلت عليها بوجود أشخاص ينشرون حالات مرضية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لإقناع المتتبعين واستعطافهم لتقديم يد المساعدة لهم. ثم يقومان بجمع هذه المساعدات المتمثلة في مواد طبية وصيدلانية ببيعها.

وبعد التحري حول المعلومات المتحصل عليها عن تواجد المشتبه فيهما بإقليم الاختصاص للحصول على مواد صيدلانية تستعمل في علاج مرضى السكري لتقوم ذات الفرقة بالترصد لهما وتوقيفهما على متن مركبة ذات ترقيم إحدى الولايات الشرقية في حالة تلبس وبحوزتهما كمية معتبرة من مواد صيدلانية.

وتمثلت المحجوزات، في حقن انسولين وشرائط خاصة بمرضى السكري. ليتم حجزها وإنجاز ملف جزائي أحيلا بموجبه إلى الجهة القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.