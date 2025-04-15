توقيف شخصين ينشطان ضمن عصابة سرقة المنازل بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونطون كتيبة الجزائر العاصمة من وضع حد لشبكة إجرامية تمتهن السطو على المنازل.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود إلى أمسية عيد الفطر المبارك،أين تلقت الفرقة شكوى مفادها تعرض أحد المنازل إلى السرقة، مستغلين غياب أصحاب المنزل.

وعلى إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات، أين تم توقيف المشتبه فيهما في ظرف قياسي بحي لافونطون وإسترجاع جميع المسروقات، مع ضبط كمية من المخدرات نوع كيف معالج قدرت بـ 30 غرام.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.