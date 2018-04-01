توقيف شخصين يهربان الشباب للحرقة بعنابة

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية عنابة، من توقيف شخصين رجل وإمرأة بحر هذا الأسبوع يعملان على تهريب الشباب.

والتنسيق مع منظمي الرحلات للهجرة السرية عن طريق البحر.

تعود القضية بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بتجهيز قوارب خشبية من أجل تهريب الشباب عن طريق البحر.

حيث وضع عناصر الدرك نقطة مراقبة وتوقيف السيارة محل المعلومة، التي كان على متنها الرجل و الإمرأة المشتبه بهم.

وأسفرت العملية بعد تفتيشهم على ضبط 07 أكياس من الكوكايين المقدرة بـ 4 غرام وأسلحة بيضاء.

كما تم حجز قارب خشبي تقليدي الصنع تم العثور عليه بعد تفتيش منزل المعني.